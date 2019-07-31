Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019 2020 sezonuna kısa süre kaldı. Süper Lig fikstürünün belli olmasının ardından yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Öte yandan yaz transfer sezonunun ne zaman biteceği de merak edilenler arasında. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019 2020 yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.