Schürrle CSKA’ya yakın

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği isimlerden birisi olan Andre Schürrle'de Siyah- Beyazlı yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor. Son gelen biligilere göre CSKA Moskova'nın Alman oyuncusu Dortmund'dan kiralamak için önemle mesafe katettiği ancak kesin anlaşmanın henüz sağlanmadığı öğrenildi.
- Spor
- 31.07.2019
- Gazete
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