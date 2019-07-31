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Schürrle CSKA’ya yakın

’ın kadrosuna katmlak istediği Alman forvet CSKA ile anlaşmak üzere. Beşiktaş son bir teklif daha yapacak.

Schürrle CSKA’ya yakın
Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği isimlerden birisi olan Andre Schürrle'de Siyah- Beyazlı yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor. Son gelen biligilere göre CSKA Moskova'nın Alman oyuncusu Dortmund'dan kiralamak için önemle mesafe katettiği ancak kesin anlaşmanın henüz sağlanmadığı öğrenildi.

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