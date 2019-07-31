Hücum: süper defans: zayıf

Trabzonspor'un Avusturya kampı 12 antrenman ve 4 hazırlık maçı ile tamamlandı. Yeni transferlerden Yusuf Sarı kampın ön plana çıkan ismi olurken, Abdulkadir Parmak ise çalışkanlığı ile dikkat çekti. Oynadığı 4 hazırlık maçında da berabere kalan Trabzonspor'un savunma sorunu dikkat çekti. Trabzonspor'un Avusturya kampına forvet yokluğu damga vurdu. Genç forvet oyuncuları Koray ve Muhammet Akpınar oynadıkları maçlarda fileleri havalandıramazken, Salih Kavrazlı ise lisans sorunu nedeniyle hiç süre alamadı. Bordo-Mavililer'in 4 hazırlık maçında 6 gol atılırken bu gollerin ikisini Yusuf Sarı kaydetti. Trabzonspor'un diğer golleri ise Yusuf Yazıcı, Pereira, Abdulkadir Parmak ve Kerem Baykuş'tan geldi.
SOSA'YA YILLIĞI 2 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK TEKLİF
Trabzonspor esktra 2 yıllık sözleşme önerdiği Jose Sosa'ya yıllık 2 milyon Euro vermeyi teklif etti. Trabzonspor yönetimi, ayrıca Jose Sosa'dan önümüzdeki sezon ücretini 2 milyon Euro'ya indirmesini de istedi. Sosa'nun bu teklife kısa bir süre içinde cevap vermesi bekleniyor.
SOSA'YA YILLIĞI 2 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK TEKLİF
Trabzonspor esktra 2 yıllık sözleşme önerdiği Jose Sosa'ya yıllık 2 milyon Euro vermeyi teklif etti. Trabzonspor yönetimi, ayrıca Jose Sosa'dan önümüzdeki sezon ücretini 2 milyon Euro'ya indirmesini de istedi. Sosa'nun bu teklife kısa bir süre içinde cevap vermesi bekleniyor.
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