CAS’tan Trabzon’a ret

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin şampiyon bitirdiği 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvuruyu reddetti. CAS'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesi yönünde yasal bir dayanak bulunmadığı ifade edildi. Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda averajla şampiyon olmuştu.
- Spor
- 31.07.2019
- Gazete
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