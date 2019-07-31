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’tan Trabzon’a ret

, Trabzon’un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu, “’un şampiyon ilan edilmesi için yasal hüküm yok” diyerek reddetti.

CAS’tan Trabzon’a ret
Uluslararası (), Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin şampiyon bitirdiği 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvuruyu reddetti. CAS'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesi yönünde yasal bir dayanak bulunmadığı ifade edildi. , 2010-2011 sezonunda averajla şampiyon olmuştu.

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