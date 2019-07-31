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A.Gücü’nde Yiğiner yeniden başkan seçildi

A.Gücü’nde Yiğiner yeniden başkan seçildi
MKE Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Yiğiner, 498 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 498 oy alan , tekrar kulübün başkanlığına getirildi. 907 delegenin 660 kongreye katıldı.

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