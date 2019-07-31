A.Gücü’nde Yiğiner yeniden başkan seçildi

MKE Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Yiğiner, 498 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 498 oy alan Mehmet Yiğiner, tekrar kulübün başkanlığına getirildi. 907 delegenin 660 kongreye katıldı.
- Spor
- 31.07.2019
- Gazete
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