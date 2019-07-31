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Bomba gibi döndüler

Muslera, Luyindama ve ’nın test sonuçları yüzleri güldürdü.

Bomba gibi döndüler
İzinli oldukları için önceki gün İstanbul'a gelen Luyindama, Muslera ve Belhanda dün sağlık kontrolünden geçti.



CUMARTESİ SAHADALAR
Test sonuçlarının çok iyi olması yüzleri güldürdü. Fatih Terim, cumartesi günü Panathinaikos maçında 3 yıldızına da forma verecek.

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