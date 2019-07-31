Bomba gibi döndüler

İzinli oldukları için önceki gün İstanbul'a gelen Luyindama, Muslera ve Belhanda dün sağlık kontrolünden geçti.
CUMARTESİ SAHADALAR
Test sonuçlarının çok iyi olması yüzleri güldürdü. Fatih Terim, cumartesi günü Panathinaikos maçında 3 yıldızına da forma verecek.
CUMARTESİ SAHADALAR
Test sonuçlarının çok iyi olması yüzleri güldürdü. Fatih Terim, cumartesi günü Panathinaikos maçında 3 yıldızına da forma verecek.
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