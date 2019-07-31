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20 gün rotarla ’da! sonunda transferini bitirdi

Sarı-Kırmızılılar ’da ’a getirdiği ancak kadrosuna katamadığı genç oyuncuyu kiraladı... Emre dün Celta’daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon ödeneceği, satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olacağı öğrenildi. G.Saray'ın açıklaması bekleniyor...


Emre Mor en sonunda Galatasaray'da... Sarı-Kırmızılılar yılan hikayesine dönen transferi bitiri ve genç yıldızı 1 yıllığına kiraladı. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.


EN SONUNDA HEDEFE ULAŞILDI
Geçen 20 günlük süreçte hem Emre Mor'un menajerlik şirketi hem de Celta Vigo ile görüşmelerini sürdüren Cimbom en sonunda hedefe ulaştı. Bugün KAP açıklaması bekleniyor.



1 MİLYON EURO MAAŞI OLACAK
Celta Vigo'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeneceği, satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olacağı öğrenildi. Emre'nin ise 1 milyon Euro garanti ücret alması bekleniyor.



BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELECEK
Dün İspanyol kulübünün kampında takım arkadaşları ile vedalaşan Emre birkaç gün içinde İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak.




EMRE MOR'DAN FLAŞ MESAJ: BU ADAM KİM?
Daha önce 'un transferinde sorun çıkaran menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, sosyal medya hesabından transferin bittiğini duyurdu. Ancak Emre, "Bu adam da kim?" diyerek kafaları karıştırdı.

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