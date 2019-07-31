

Emre Mor en sonunda Galatasaray'da... Sarı-Kırmızılılar yılan hikayesine dönen transferi bitiri ve genç yıldızı 1 yıllığına kiraladı. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.

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