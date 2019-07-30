Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.



Alonso, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.



İşte Erik Alonso'nun o paylaşımı:







EMRE MOR'DAN KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Erik Alonso'nun bu paylaşımı ve mesajı sonrası Emre Mor'dan da flaş bir paylaşım geldi. Instagram hesabından WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso'nun twitter mesajının ekran görüntüsünü paylaşan Mor, fotoğrafa "Bu adam kim?" mesajı ekledi.



İşte Emre Mor'un kafa karıştıran o paylaşımı:







ALONSO'DAN ANINDA CEVAP!

Emre Mor'un bu paylaşımına kısa süre içinde Erik Alonso'dan cevap geldi. Alonso, Emre Mor'a yazdığı mesajda "Emre, benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta Vigo ve Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerini başarılı bir şekilde yöneten benim. Geriye sadece senin Galatasaray'la sözleşme imzalaman kaldı" ifadelerini kullandı.





İSPANYOL BASINI DA DUYURDU

Öte yandan, İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu. İspanya'da yayın yapan eldesmarque adlı spor sitesi yayınladığı haberde genç oyuncunun bu sabah düzenlenen antrenman da yer almadığı ve tesislerde takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.