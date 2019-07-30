Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 30.07.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 18:54

'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Cimbom, bonservisi Celta Vigo'da olan 'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Emre Mor'un menajerliğini yapan 'su , Emre Mor'un 'a transferinin tamamlandığını açıkladı. Ancak bu gelişmeden kısa bir süre sonra Emre Mor'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım!

'ın bir süredir peşinde olduğu 'un menajerliğini yapan 'nin 'su , Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.

Alonso, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.

İşte Erik Alonso'nun o paylaşımı:



EMRE MOR'DAN KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Erik Alonso'nun bu paylaşımı ve mesajı sonrası Emre Mor'dan da flaş bir paylaşım geldi. Instagram hesabından WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso'nun twitter mesajının ekran görüntüsünü paylaşan Mor, fotoğrafa "Bu adam kim?" mesajı ekledi.

İşte Emre Mor'un kafa karıştıran o paylaşımı:


ALONSO'DAN ANINDA CEVAP!
Emre Mor'un bu paylaşımına kısa süre içinde Erik Alonso'dan cevap geldi. Alonso, Emre Mor'a yazdığı mesajda "Emre, benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta Vigo ve Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerini başarılı bir şekilde yöneten benim. Geriye sadece senin Galatasaray'la sözleşme imzalaman kaldı" ifadelerini kullandı.



İSPANYOL BASINI DA DUYURDU
Öte yandan, İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu. İspanya'da yayın yapan eldesmarque adlı spor sitesi yayınladığı haberde genç oyuncunun bu sabah düzenlenen antrenman da yer almadığı ve tesislerde takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri