Son dakika transfer bombası: Emre Mor Galatasaray'da!
Transferde son dakika bombası... Genç yıldız Emre Mor, Galatasaray'ın 8'inci transferi olacak. Sarı kırmızılıların bedelsiz kiralama teklifini önce kabul eden ancak daha sonra vazgeçip 3 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İspanyollar, Emre Mor'un, 'Sadece Galatasaray'da oynarım' diye ısrar etmesi üzerine pes etti. Emre Mor 1-2 gün içinde Galatasaray'a imza atacak.
29.07.2019 10:33
- Son Güncelleme: 29.07.2019 10:33
Ve Galatasaray Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, İspanya'nın Celta Vigo Kulübü'nde forma giyen kanat oyuncusunu 1-2 gün içinde kiralık olarak resmen renklerine bağlayacak.
Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre Mor'un tutumu büyük rol oynadı... Galatasaray, Emre için önce, "Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim" teklifini sundu.
Rennes talip olunca karar değiştirdiler
İspanyollar ilk etapta kabul etti ancak daha sonra Rennes Kulübü devreye girince fikir değiştirip, 3 milyon Euro bonservis parası istedi.
Hürriyet'in haberine göre bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu.
Galatasaray'da oynamayı çok isteyen genç futbolcu, Rennes'den gelen teklifi değerlendirmeye dahi almadı ve bu yöndeki görüşünü kulübüne iletti.