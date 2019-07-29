Son dakika transfer bombası: Emre Mor Galatasaray'da!

Transferde son dakika bombası... Genç yıldız Emre Mor, Galatasaray'ın 8'inci transferi olacak. Sarı kırmızılıların bedelsiz kiralama teklifini önce kabul eden ancak daha sonra vazgeçip 3 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İspanyollar, Emre Mor'un, 'Sadece Galatasaray'da oynarım' diye ısrar etmesi üzerine pes etti. Emre Mor 1-2 gün içinde Galatasaray'a imza atacak.

29.07.2019 10:33 - Son Güncelleme: 29.07.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





