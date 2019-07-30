Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Audi Cup 2019 için geri sayım başladı. Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. Yeni transferleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçına saatler kaldı. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Audi Cup 2019 FB Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ile ilgli merak edilenler...

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Audi Cup 2019'da Bayern Münih ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'daki Bayern Münih - Fenerbahçe maçı 30 Temmuz Salı günü (bugün) Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.