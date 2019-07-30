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  • 30.07.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 16:33

maçı hangi kanalda? FB Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman?

ile karşı karşıya geliyor. 'da boy gösterecek Fenerbahçe, Avrupa'nın devleriyle mücadele edecek. İlk etapta Bayern Münih ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçı kazanması durumunda Real Madrid-Tottenham maçının kazananıyla mücadele edecek. Peki, hangi kanalda? Audi Cup 2019 FB Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman?

Bayern Münih-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Audi Cup 2019 için geri sayım başladı. Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. Yeni transferleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçına saatler kaldı. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Audi Cup 2019 FB Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ile ilgli merak edilenler...

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Audi Cup 2019'da Bayern Münih ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'daki Bayern Münih - Fenerbahçe maçı 30 Temmuz Salı günü (bugün) Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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