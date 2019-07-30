Emre’de mutlu son yakın

Cimbom Emre Mor'un transferinde önemli bir adım attı. Bir süredir genç futbolcuyu Celta Vigo'dan kiralamak için büyük bir uğraş veren Sarı-Kırmızılı yönetim İspanyol kulübünün önce teklifi kabul etmesi sonra da Galatasaray'dan fazla para istemesi bu transferin bir anda yönetim tarafından rafa kaldırılmasına neden olmuştu.
FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR
Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği 22 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu için bekle-gör taktiği izleyen Sarı-Kırmızılı yönetim ardından Celta Vigo'ya Emre Mor'u küçük bir rakam karşısında kiralama teklifini kabul ettirmeyi başardı.
EN GEÇ YARIN BİTEBİLİR
Celta Vigo'nun inadını kıran Galatasaray'ın İspanyol kulübüyle küçük pürüzleri giderdikten sonra Emre Mor'u açıklaması bekleniyor. Bu transferin en geç yarın bitirileceği gelen bilgiler arasında.
GELİŞMELERİ İZLİYOR
Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen Emre Mor gelişmeleri yakından takip ediyor.
FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR
Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği 22 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu için bekle-gör taktiği izleyen Sarı-Kırmızılı yönetim ardından Celta Vigo'ya Emre Mor'u küçük bir rakam karşısında kiralama teklifini kabul ettirmeyi başardı.
EN GEÇ YARIN BİTEBİLİR
Celta Vigo'nun inadını kıran Galatasaray'ın İspanyol kulübüyle küçük pürüzleri giderdikten sonra Emre Mor'u açıklaması bekleniyor. Bu transferin en geç yarın bitirileceği gelen bilgiler arasında.
GELİŞMELERİ İZLİYOR
Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen Emre Mor gelişmeleri yakından takip ediyor.
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