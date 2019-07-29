Galatasaray 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek. Taraftarlar bu nedenle Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte maça dair merak edilenler...

GALATASARAY PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 3 Ağustos saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.