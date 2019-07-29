Radamel Falcao transferi için uğraştıklarını dile getiren Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da çağrıda bulundu. Cengiz şu ifadeleri kullandı:

Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır."

Ali Sami Yen Bey'in mezarına geldik. Süleyman Seba'yı da ziyaret edeceğiz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve diğerleri, hepsi bizim kardeş kulübümüz. Buradan kardeşlik çağrısı yapıyorum, herkese başarılar diliyorum."

Piyasalar yüksek. Atletico Madrid bir sağ bek alıyor 120, genç forvet alıyor 130. Hiç bir şey göründüğü gibi değil. Bir takımın yıllık harcaması 15-25 milyon Euro olsun demek, o takımı bitirmek demek. Türkiye'nin şu an en değerli takımı Galatasaray. Genç takım olan Ajax'ın bile 4 katı değerde.

TARAFTARI BİRBİRİNE DÜŞÜRECEK SÖYLEMDEN KAÇINALIM

Fenerbahçe ile karşılıklı girilen söz düellolarına değinen Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne şampiyonluğuna dil uzatırız. Camiamıza, profesyonellerimize rakiplerimizin yöneticileri tarafından laf atılırsa en şiddetli şekilde cevap veririz. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ülkenin huzura, sükunete ihtiyacı var. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz dedim." şeklinde konuştu.