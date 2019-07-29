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  • 29.07.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 15:15

Başkan Erdoğan'dan Down Sendromlu sporculara tebrik

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı ve 'nda ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik etti.

Erdoğan'dan Down Sendromlu sporculara tebrik
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Finlandiya'da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

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