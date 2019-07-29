Başkan Erdoğan'dan Down Sendromlu sporculara tebrik

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Finlandiya'da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:
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