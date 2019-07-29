Şampiyon siftah yaptı

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'yu 3-1 yendi.
ATALAY İLK 11'DEYDİ
İlk iki hazırlık maçında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olan Galatasaray dün çok iyi bir görüntü çizdi. Sarı-Kırmızılılar sahahaya Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Ömer, Atalay Babacan, Adem, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel 11'iyle çıktı.
BABEL TOPUKLA MÜKEMMEL ATTI
Cimbom 6. dakikada Babel'in topukla attığı mükemmel golle öne geçti. 45'te Atalay Babacan farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada sahneye çıkan Adem Büyük yaklaşık 25 metreden ağlarını havalandırdı. 72. dakikada Kalu'nun kafa golü skoru belirledi: 3-1.
ATALAY İLK 11'DEYDİ
İlk iki hazırlık maçında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olan Galatasaray dün çok iyi bir görüntü çizdi. Sarı-Kırmızılılar sahahaya Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Ömer, Atalay Babacan, Adem, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel 11'iyle çıktı.
BABEL TOPUKLA MÜKEMMEL ATTI
Cimbom 6. dakikada Babel'in topukla attığı mükemmel golle öne geçti. 45'te Atalay Babacan farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada sahneye çıkan Adem Büyük yaklaşık 25 metreden ağlarını havalandırdı. 72. dakikada Kalu'nun kafa golü skoru belirledi: 3-1.
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