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Şampiyon siftah yaptı

Leipzig ve Augsburg’a mağlup olan Sarı-Kırmızılılar dün Fransız rakibi önünde çok iyi bir görüntü çizdi... Galibiyeti Babel, ve ’ün golleri getirdi.

Şampiyon siftah yaptı
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'yu 3-1 yendi.

ATALAY İLK 11'DEYDİ
İlk iki hazırlık maçında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olan Galatasaray dün çok iyi bir görüntü çizdi. Sarı-Kırmızılılar sahahaya Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Ömer, Atalay Babacan, Adem, Jimmy Durmaz ve 11'iyle çıktı.



BABEL TOPUKLA MÜKEMMEL ATTI
Cimbom 6. dakikada Babel'in topukla attığı mükemmel golle öne geçti. 45'te Atalay Babacan farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada sahneye çıkan Adem Büyük yaklaşık 25 metreden ağlarını havalandırdı. 72. dakikada Kalu'nun kafa golü skoru belirledi: 3-1.


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