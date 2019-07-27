Beşiktaş - Eibar | CANLI

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına son sürat devam eden, kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.



Şu ana kadar Adem Ljajic'in bonservisini alan, kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş'ın Eibar ile oynayacağı maçın detaylarını takvim.com.tr'de bulabilirsiniz...







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BEŞİKTAŞ - EIBAR İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljjajic, Boyd, Quaresma, Güven

Eibar: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Pape Diop, Edu Expósito, De Blasis, Pedro León, Quique González, Kike García







DOUGLAS BUGÜN KAMPA KATILIYOR

Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcuyu siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.





YENİ KAPTAN BURAK YILMAZ

Kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz oldu. Siyah-beyazlılarda daha önce kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson üstlenmişti.