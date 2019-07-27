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  • 27.07.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 18:33

- Eibar | CANLI | Beşiktaş maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını 'da sürdüren , önderliğinde 'e iddialı bir giriş yapmak istiyor. Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında  takımlarından Eibar ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Eibar maçının ı takvim.com.tr'de...

Beşiktaş - Eibar | CANLI

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına son sürat devam eden, kamp çalışmalarını 'da sürdüren , ekiplerinden Eibar ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Şu ana kadar Adem Ljajic'in bonservisini alan, kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş'ın Eibar ile oynayacağı maçın detaylarını takvim.com.tr'de bulabilirsiniz...



BEŞİKTAŞ - EİBAR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ - EIBAR İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljjajic, Boyd, Quaresma, Güven

Eibar: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Pape Diop, Edu Expósito, De Blasis, Pedro León, Quique González, Kike García



DOUGLAS BUGÜN KAMPA KATILIYOR
Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcuyu siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

YENİ KAPTAN BURAK YILMAZ
Kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz oldu. Siyah-beyazlılarda daha önce kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson üstlenmişti.

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