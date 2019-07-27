Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, "Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa'da da hedefimiz, geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok" dedi. Karius, eski hocası Şenol Güneş'e de sitem ederek, "O benim için yeni bir motivasyon kaynağı olmamıştı. 10 aylık süreçte sadece bir kez konuşma yaptık" dedi. Karius, Abdullah Avcı'nın kalecilerin geriden oyun kurmasını istediğini de sözlerine ekledi.
YENİ SEZONU BEKLİYORUM
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, geçen sezonun kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini vurgulayıp, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Karius geçen sezon istediği performansı gösteremediğini söyledi.
AVUSTURYA'DA DUR DURAK YOK
Siyah-Beyazlı takım, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
YENİ SEZONU BEKLİYORUM
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, geçen sezonun kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini vurgulayıp, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Karius geçen sezon istediği performansı gösteremediğini söyledi.
AVUSTURYA'DA DUR DURAK YOK
Siyah-Beyazlı takım, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
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