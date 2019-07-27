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Karius’tan ’e sitem

’ın Alman kalecisi, geçen sezon 10 aylık süreçte ile bir kez konuştuğunu söyledi.

Karius’tan Güneş’e sitem
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, "Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa'da da hedefimiz, geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok" dedi. Karius, eski hocası Şenol Güneş'e de sitem ederek, "O benim için yeni bir motivasyon kaynağı olmamıştı. 10 aylık süreçte sadece bir kez konuşma yaptık" dedi. Karius, 'nın kalecilerin geriden oyun kurmasını istediğini de sözlerine ekledi.

YENİ SEZONU BEKLİYORUM
'ın Alman file bekçisi Karius, geçen sezonun kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini vurgulayıp, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Karius geçen sezon istediği performansı gösteremediğini söyledi.



'DA DUR DURAK YOK
Siyah-Beyazlı takım, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

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