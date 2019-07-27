Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıklar dolayısıyla kadrodan uzak kalan ve sadece ligin son haftalarında U21 takımıyla maçlarda yer alan Ciğerci, hazırlık kamplarında gösterdiği performansla teknik heyeti mest etti.
TARAFTAR DA MUTLU
Boluspor, Bursa ve Wolfsburg maçlarında etkili bir pergormans sergileyen Tolga Ciğerci, Ersun Yanal'a "11'e beni yazmayı unutma" mesajı verdi. Onun performansı taraftarı da sevindirdi.
FERDİ KADIOĞLU GEMİLERİ YAKTI
Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Ferdi Kadıoğlu, instagram'daki Fenerbahçe paylaşımlarını sildi. F.Bahçe taraftarları sosyal medyadan Ferdi Kadıoğlu'nu destekledi.
TARAFTAR DA MUTLU
Boluspor, Bursa ve Wolfsburg maçlarında etkili bir pergormans sergileyen Tolga Ciğerci, Ersun Yanal'a "11'e beni yazmayı unutma" mesajı verdi. Onun performansı taraftarı da sevindirdi.
FERDİ KADIOĞLU GEMİLERİ YAKTI
Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Ferdi Kadıoğlu, instagram'daki Fenerbahçe paylaşımlarını sildi. F.Bahçe taraftarları sosyal medyadan Ferdi Kadıoğlu'nu destekledi.
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