Bu transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu... Sarı-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray ile yazılıp çizilen Everton'ın yıldızı Morgan Schneiderlin için atağa kalktı. Kanarya, Fransız ön libero için resmi teklifini yaptı.
- Spor
- 27.07.2019
- Gazete
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Morgan Schneiderlin kapışması
Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü Damien Comolli, Morgan Schneiderlin’in menajeri Pascal Boisseau ile bir araya geldi. Everton kulübünün bedelsiz kiralama teklifini kabul ettiği belirtildi.
Bu transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu... Sarı-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray ile yazılıp çizilen Everton'ın yıldızı Morgan Schneiderlin için atağa kalktı. Kanarya, Fransız ön libero için resmi teklifini yaptı.
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