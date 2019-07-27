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Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü , ’in menajeri ile bir araya geldi. kulübünün bedelsiz kiralama teklifini kabul ettiği belirtildi.




Bu transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray yine rakip oldu... Sarı-Lacivertliler, ismi bir süredir Galatasaray ile yazılıp çizilen Everton'ın yıldızı Morgan Schneiderlin için atağa kalktı. Kanarya, Fransız ön libero için resmi teklifini yaptı.

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