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  • 27.07.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 18:40

'den 'un sözlerine yanıt

Teknik Direktörü , Başkanı 'un bugün divan kurulu toplantısında kendisine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt!

Teknik Direktörü , Başkanı 'un bugün divan kurulu toplantısında kendisine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden eski bir videosunu alıntılayarak açıklama yapan Fatih Terim, "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür. Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu açıklamasıyla birlikte paylaştığı eski videosunda ise şu ifadeler yer aldı: "Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstelik, rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum."

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