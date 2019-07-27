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  • 27.07.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 19:45

- | CANLI | Trabzonspor maçı canlı anlatım

hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü yoğun mesaisine kısa bir ara veren , karşılaşmasıyla ile hazırlık çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. ekibinin Parma ile yaptığı hazırlık maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor - Parma | CANLI
için geri sayımını sürdüren , 'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam ediyor. Bordo-Mavili takım, üçüncü hazırlık maçını 'nın takımıyla yapıyor.



TRABZONSPOR 11:

Erce, Pereira, Hüseyin, Campi, K. Ahmet, A. Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar.

EKUBAN KADRODA AMA MIKEL EKSİK
Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

FIRTINA İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Bordo mavili takım Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0 berabere kalmıştı. 'ın öğrencileri ikinci hazırlık maçında ise Bundesliga ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelmiş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.


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