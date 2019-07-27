Trabzonspor - Parma | CANLI

Yeni sezon için geri sayımını sürdüren Trabzonspor Avusturya 'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam ediyor. Bordo-Mavili takım, üçüncü hazırlık maçını İtalya 'nın Parma takımıyla yapıyor.Erce, Pereira, Hüseyin, Campi, K. Ahmet, A. Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar.

EKUBAN KADRODA AMA MIKEL EKSİK

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

FIRTINA İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Bordo mavili takım Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0 berabere kalmıştı. Ünal Karaman'ın öğrencileri ikinci hazırlık maçında ise Bundesliga ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelmiş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.