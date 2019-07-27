Dressel Phelps’in rekorunu tarihe gömdü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebekte ABD'li Caeleb Dressel, yarı finalde 49.50'lik derecesiyle Michael Phelps'in 10 yıllık rekorunu kırdı. Kadınlar 200 metrede ise 17 yaşındaki ABD'li Regan Smith 7 yıllık rekoru geride bıraktı.
KAYSERİ 1 SAATTE 9 GOL BİRDEN YEDİ!
Kayserispor dün Freiburg ile iki hazırlık maçı oynadı. 75 dakika oynanan ilk karşılaşmada as kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, mücadeleyi 2-0 kaybetti. İkinci maçta birkaç as oyuncu dışında yedekler ve genç futbolcular sahadaydı. 60. dakikada skor 9-1'ken maç bitirildi.
CHATZİİSAİAS&DE PAUW ÇAYKUR RİZESPOR'DA
Çaykur Rizespor, Belçika 1. Lig ekiplerinden SV Zulte Waregem'de forma giyen Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi ayrıca Yunan temsilcisi PAOK forması giyen stoper Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
KARTAL'IN RAKİBİ İSPANYOL EİBAR
Beşiktaş Avusturya kampında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile bugün saat 18.00'de karşılaşacak. Maçı Spor Smart naklen verecek.
DOUGLAS İSTANBUL'DA
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız bugün Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katılacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi dün İstanbul'a geldi. Sambacı yıldızı havalimanında Siyah-Beyazlı taraftarlar karşıladı.
INTER KOLAROV'U KOVALIYOR!
İTALYAN ekibi Inter, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sırp yıldız Kolarov için atağa kalktı. Teknik Direktör Conte'nin tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.
BİZDEN İSTENENİ BİLİYORUZ
AVUSTURYA kampında göze giren isimlerden biri olan Ozan Tufan, "Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Bizden isteneni biliyoruz. Taraftarımızı bu sezon mutlu edeceğiz" dedi.
TAKIMIN MENTÖRÜ EMRE!
Yeni sezon hazırlıklarında arkadaşlarıyla tek tek ilgilenen Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertliler'in adeta mentörü gibi çalışıyor.
DİVAN KURULU TOPLANIYOR
F.Bahçe Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
NİCOLO MELLİ PELİCANS'TA FORMA GİYECEK
F.Bahçe Beko'da Nicolo Melli takımdan ayrıldı. Melli önümüzdeki sezon New Orleans Pelicans forması giyecek. F.Bahçe resmi siteden İtalyan yıldıza teşekkür etti.
Ahmet Çalık'a YOL GÖZÜKTÜ
HAZIRLIK maçlarındaki futboluyla ağır eleştiri alan Ahmet Çalık'a yol gözüktü... Yaptığı hatalarla Fatih Terim'in tepkisini çeken tecrübeli yıldız gönderilecek.
TRANSFER BEKLİYOR!
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, özellikle forvet transferindeki belirsizliğin ortadan kalkmaması ve bazı bölgelere takviyelerin gerçekleşmemesi üzerine açıklama yaparak, "Bu yapıyla sezona girersek bizi elbette zor günler bekliyor" dedi.
LAZİO VE LİLLE'İN AKLI FİKRİ YUSUF YAZICI'DA
Trabzonlu Yusuf Yazıcı için Lille ve Lazio kulüplerinin ısrarı sürüyor. Fırtına, 20 milyon Euro'luk tek- lif geldiği taktirde masaya oturacak.
ÖZTÜRK'TEN ALTIN
AZERBAYCAN'DAKİ Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, +70 kilo kadınlarda mücadele eden milli judocu Hilal Öztürk, Hollandalı rakibi Dijkstra'yı yenerek altın madalya kazandı.
THEODORE KARTAL'DA
BEŞİKTAŞ Sompo Sigorta, ABD'li basketbolcu Jordan Theodore'yi renklerine bağladı. 1 yıllık sözleşme imzalanan yıldız basketbolcu geçen sezon AEK'da forma giymişti.
PARMA İLE OYNUYOR
TRABZONSPOR Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında bugün İtalyan temsilcisi Parma ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma saat 19.30'da start alacak.
ERTUĞRUL'DA OKAN TAKTİĞİ
BURSASPORLU Ertuğrul ile anlaşan G.Saray, Okan Kocuk taktiğini izliyor. Yönetim, Ertuğrul kulübü ile bağlarını kopardıktan sonra sözleşmeyi imzalayacak.
MEHMET ÖZCAN'A CİMBOM KANCASI
BEŞİKTAŞ'ın transferi için büyük uğraş verdiği Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'a Galatasaray da kancayı attı. Orta alana rotasyon oyuncusu arayan Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki hafta içinde Eskişehirspor ile masaya oturarak resmi teklifte bulunması bekleniyor.
KAYSERİ 1 SAATTE 9 GOL BİRDEN YEDİ!
Kayserispor dün Freiburg ile iki hazırlık maçı oynadı. 75 dakika oynanan ilk karşılaşmada as kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, mücadeleyi 2-0 kaybetti. İkinci maçta birkaç as oyuncu dışında yedekler ve genç futbolcular sahadaydı. 60. dakikada skor 9-1'ken maç bitirildi.
CHATZİİSAİAS&DE PAUW ÇAYKUR RİZESPOR'DA
Çaykur Rizespor, Belçika 1. Lig ekiplerinden SV Zulte Waregem'de forma giyen Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi ayrıca Yunan temsilcisi PAOK forması giyen stoper Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
KARTAL'IN RAKİBİ İSPANYOL EİBAR
Beşiktaş Avusturya kampında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile bugün saat 18.00'de karşılaşacak. Maçı Spor Smart naklen verecek.
DOUGLAS İSTANBUL'DA
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız bugün Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katılacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi dün İstanbul'a geldi. Sambacı yıldızı havalimanında Siyah-Beyazlı taraftarlar karşıladı.
INTER KOLAROV'U KOVALIYOR!
İTALYAN ekibi Inter, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sırp yıldız Kolarov için atağa kalktı. Teknik Direktör Conte'nin tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.
BİZDEN İSTENENİ BİLİYORUZ
AVUSTURYA kampında göze giren isimlerden biri olan Ozan Tufan, "Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Bizden isteneni biliyoruz. Taraftarımızı bu sezon mutlu edeceğiz" dedi.
TAKIMIN MENTÖRÜ EMRE!
Yeni sezon hazırlıklarında arkadaşlarıyla tek tek ilgilenen Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertliler'in adeta mentörü gibi çalışıyor.
DİVAN KURULU TOPLANIYOR
F.Bahçe Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
NİCOLO MELLİ PELİCANS'TA FORMA GİYECEK
F.Bahçe Beko'da Nicolo Melli takımdan ayrıldı. Melli önümüzdeki sezon New Orleans Pelicans forması giyecek. F.Bahçe resmi siteden İtalyan yıldıza teşekkür etti.
Ahmet Çalık'a YOL GÖZÜKTÜ
HAZIRLIK maçlarındaki futboluyla ağır eleştiri alan Ahmet Çalık'a yol gözüktü... Yaptığı hatalarla Fatih Terim'in tepkisini çeken tecrübeli yıldız gönderilecek.
TRANSFER BEKLİYOR!
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, özellikle forvet transferindeki belirsizliğin ortadan kalkmaması ve bazı bölgelere takviyelerin gerçekleşmemesi üzerine açıklama yaparak, "Bu yapıyla sezona girersek bizi elbette zor günler bekliyor" dedi.
LAZİO VE LİLLE'İN AKLI FİKRİ YUSUF YAZICI'DA
Trabzonlu Yusuf Yazıcı için Lille ve Lazio kulüplerinin ısrarı sürüyor. Fırtına, 20 milyon Euro'luk tek- lif geldiği taktirde masaya oturacak.
ÖZTÜRK'TEN ALTIN
AZERBAYCAN'DAKİ Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, +70 kilo kadınlarda mücadele eden milli judocu Hilal Öztürk, Hollandalı rakibi Dijkstra'yı yenerek altın madalya kazandı.
THEODORE KARTAL'DA
BEŞİKTAŞ Sompo Sigorta, ABD'li basketbolcu Jordan Theodore'yi renklerine bağladı. 1 yıllık sözleşme imzalanan yıldız basketbolcu geçen sezon AEK'da forma giymişti.
PARMA İLE OYNUYOR
TRABZONSPOR Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında bugün İtalyan temsilcisi Parma ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma saat 19.30'da start alacak.
ERTUĞRUL'DA OKAN TAKTİĞİ
BURSASPORLU Ertuğrul ile anlaşan G.Saray, Okan Kocuk taktiğini izliyor. Yönetim, Ertuğrul kulübü ile bağlarını kopardıktan sonra sözleşmeyi imzalayacak.
MEHMET ÖZCAN'A CİMBOM KANCASI
BEŞİKTAŞ'ın transferi için büyük uğraş verdiği Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'a Galatasaray da kancayı attı. Orta alana rotasyon oyuncusu arayan Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki hafta içinde Eskişehirspor ile masaya oturarak resmi teklifte bulunması bekleniyor.
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