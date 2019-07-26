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  • 26.07.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 22:56

maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda?

yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İki tane hazırlık karşılaşmasına çıkan Sarı-kırmızılılar her iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek. Şimdi taraftarlar Galatasaray-Bordeaux maçına dair detayları merak ediyor. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta? GS Bordeaux hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray Bordeaux ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Şimdi taraftarlar Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Bordeaux maçıyla ilgili merak edilen detaylar...

GALATASARAY BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Fransız ekibi Bordeaux ile 28 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da Tivoli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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