Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstiklal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'la karşı karşıya geldi.

Freiburg ile üst üste iki maç yaparken ilk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, 60 dakika süren ikinci maçı 9-1 mağlup bitirdi.

TEK GOL EMRE'DEN

Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf'tan geldi. Kayserispor'un maçtaki tek golünü ise 2004 doğumlu Emre Demir kaydetti.

İlk maçta birçoğu A takım oyuncusundan oluşan bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, ikinci maçta altyapıda forma giyen futbolculardan kurulu bir takımla mücadele etti.

HAKEM ERKEN BİTİRDİ

25'er dakikadan 3 devre halinde oynanması planlanan müsabakada, Kayserispor'un 9 gol yemesi üzerine hakem maçı 60. dakikada bitirdi.