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  • 26.07.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 19:00

'dan ağır yenilgi! 'dan 9 gol yedi, hakem maçı erken bitirdi

'de hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdüren , hazırlık maçında karşılaştığı Bundesliga ekibi karşısında ağır mağlubiyet aldı. 9-1 mağlup oldu. 3 devre halinde oynanan ve 75 dakika sürmesi gereken maçı, hakem 60. dakikada bitirdi.

Kayserispor'dan ağır yenilgi!

hazırlıklarını 'da sürdüren İstiklal Mobilya , hazırlık maçında 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi 'la karşı karşıya geldi.

Freiburg ile üst üste iki maç yaparken ilk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, 60 dakika süren ikinci maçı 9-1 mağlup bitirdi.

TEK GOL EMRE'DEN
Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf'tan geldi. Kayserispor'un maçtaki tek golünü ise 2004 doğumlu Emre Demir kaydetti.

İlk maçta birçoğu A takım oyuncusundan oluşan bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, ikinci maçta altyapıda forma giyen futbolculardan kurulu bir takımla mücadele etti.

HAKEM ERKEN BİTİRDİ
25'er dakikadan 3 devre halinde oynanması planlanan müsabakada, Kayserispor'un 9 gol yemesi üzerine hakem maçı 60. dakikada bitirdi.

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