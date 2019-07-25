Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. Avrupanın iki numaralı tunuvası olan UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda katılan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçından galibiyetle ayrılarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyor. Peki, eni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçının detayları...

YENİ MALATYASPOR - OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Yeni Malatyaspor, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçı 25 Temmuz (bugün) Perşembe günü saat 20.0'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SERGEN YALÇIN: TUR ATLAMAK İSTİYORUZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir ön eleme oynayacaklarını belirtti.

Kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Yalçın, "3 kulvarda birden mücadele etmek, erken sezonu açmak gerçekten oyuncuların işini biraz zorlaştırıyor. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok hazır olduğumuzu söylenemez. Şu an hazır değiliz ama bu maçı 6 haftalık hazırlıkla oynayacağımızı daha önce de belirtmiştim." diye konuştu.