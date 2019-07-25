Trezeguet resmen Ada’da

Son iki yılda ismi sürekli üç büyükler ile anılan Kasımpaşalı Trezeguet beklendiği gibi Aston Villa'ya transfer oldu... İngiliz kulübü tarafından resmen açıklanan Mısırlı yıldız 4 yıllık imzayı attı. Aston Villa'nın, Trezeguet için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Yıldız futbolcu yeni formasını sırtına geçirdi.
Yeni formasıyla gazetecilere böyle poz veren Trezeguet'ye İngiliz basını çok büyük ilgi gösterdi.
Yeni formasıyla gazetecilere böyle poz veren Trezeguet'ye İngiliz basını çok büyük ilgi gösterdi.
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