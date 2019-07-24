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  • 24.07.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 22:34

Trabzonspor’dan son dakika hamlesi! Çek forvet Trabzonspor'da

Trabzonspor, aradığı forvet oyuncusunu 'da buldu. Bordo-mavili ekip, Roma'nın Çekyalı forveti 'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Geçtiğimiz sezon başkent ekibinin formasıyla 32 maçta 5 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. Patrick Schick'in Çekya Milli Takımı formasıyla ise 17 maçta 7 golü bulunuyor.




Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, Roma'nın Çekyalı forveti Patrick Schick için oyuncunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu.

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