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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 02:28

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla maçıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman?

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi yolunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Futbolseverler şimdi Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı hakkında merak edilenler...

YENİ MALATYASPOR OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor rakibi Olimpija'yla 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da karşı karşıya gelecek.

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