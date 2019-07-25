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  • 25.07.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:49

'la adı anılan İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin başından bu yana adı ile anılan 'nin eski yıldızı , sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile İstanbul'a geleceğini duyurdu.

G.Saray ile anılan eski F.Bahçeli yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Josef de Souza dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını yayınlayan Brezilyalı oyuncunun Viyana'dan İstanbul'a geleceği görüldü.

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