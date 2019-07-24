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  • 24.07.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 18:54

, li 'yı kadrosuna kattı

, 'nin 19 yaşındaki sol bek oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da hareketliliği devam ediyor. Transferde 3 oyuncu ile anlaşan kırmızı-lacivertli takım, son olarak Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki ile anlaştı.

Fenerbahçe'den 2.Lig'e transfer
, 'nin 19 yaşındaki sol bek oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. Ömer Muhammet Çakı, önümüzdeki günlerde Kömürspor'un Bakacakkadı kampına katılacak.

Fenerbahçe'nin U-21 kadrosunda forma giyen genç sol bek oyuncusu 'nın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gençlerbirliğispor altyapısında yetişen genç sol bek oyuncusu Çakı, 5 yıldır Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.



Muhammet Ömer Çakı, Fenerbahçe'de forma giydiği U15 15, U16 Akademi Ligi 21 U-17 Akademi Ligin 26, Elit Akademi Ligi U-19 33, Özel Maçlarda 7, Resmi Kupalarda 3 ve U-21'de ise 17 müsabakada forma şansı buldu..

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