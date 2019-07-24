Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.07.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 21:16

, saat kaçta? maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Son hazırlık karşılaşmasında Alman ekibi Wolfsburg'la oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertli ekip karşılaşma için çalışmalara devam ediyor. Peki, , saat kaçta? maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman?

Wolfsburg'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bu kez galibiyet için mücadele edecek. Taraftar heyecanla takımın yeni sezon hazırlıklarını takip ediyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki, FB Hertha Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Hertha Berlin maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hertha Berlin ​hazırlık karşılaşması 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? FB Hertha Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri