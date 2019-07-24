Wolfsburg'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bu kez galibiyet için mücadele edecek. Taraftar heyecanla takımın yeni sezon hazırlıklarını takip ediyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki, FB Hertha Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Hertha Berlin maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hertha Berlin ​hazırlık karşılaşması 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak.