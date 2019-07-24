Juventus - Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçına Milli futbolcumuz Merih Demiral damga vurdu.

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Singapur'da Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta Juventus, penaltılar sonucunda Inter'i 5-4 mağlup etti.

Normal sürede Juventus'un golünü 68. dakikada Cristiano Ronaldo atarken Inter'in golünü 10. dakikada yeni transfer de Ligt kendi kalesine attı.

Juventus'un galibiyetini ilan eden son penaltı golünü Merih Demiral kaydetti. Bu gol Merih'in Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.

Öte yandan tekrar Juventus'a dönen 41 yaşındaki Gianluigi Buffon, penaltılarda 3 kurtarış yaparken kalitesini bir kez daha gösterdi.

İTALYANLAR MERİH'E HAYRAN KALDI

Mücadelenin 46. dakikasında de Ligt yerine oyuna dahil olan Milli futbolcu Merih Demiral, ikinci yarıda gösterdiği performansla alkış aldı. Yerinde hamleleri ile dikkat çeken Merih'in performansı İtalyan taraftarları tarafından da takdir edildi.

''MERİH DEMİRAL: GENÇ BONUCCI''

Sosyal medyada Juventus taraftarları, Merih Demiral için ''Genç Bonucci'', ''Sakın satmayın, o bizim geleceğimiz'', ''Rugani'den daha iyi'' gibi yorumlarda bulundular.