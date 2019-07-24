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  • 24.07.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:53

Süper Lig erteleniyor mu? Futbolda büyük kriz

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala yayıncı kuruluş ile kulüpler arasında yaşanan sorun henüz çözülemedi. TFF ile yapılan Süper Lig yayın hakları anlaşmasında değişikliğe gitmek isteyen beIN ts'un bu talebi kulüpler tarafından kabul görmemişti. Yaşanan son gelişmelerin ardından ligin başlama tarihinin ertelenmesi de gündeme geldi. İşte o detaylar...

Süper Lig erteleniyor mu? Futbolda büyük kriz

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüplerle yayıncı kuruluş arasında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları için döviz kurunu sabitleme isteği ve kulüplere ödenecek avansların gecikmesi sorunların büyümesine neden oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu krizle başlıyor. Bunun sebebi ise yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları anlaşma şartlarında değişikliğe gitmek istemesi.

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