Süper Lig erteleniyor mu? Futbolda büyük kriz

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüplerle yayıncı kuruluş arasında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları için döviz kurunu sabitleme isteği ve kulüplere ödenecek avansların gecikmesi sorunların büyümesine neden oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu krizle başlıyor. Bunun sebebi ise yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları anlaşma şartlarında değişikliğe gitmek istemesi.