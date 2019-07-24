Juventus İnter maçı hangi kanalda? Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki İtalyan ekibi Juventus ile İnter karşı karşıya gelecek. Her iki takım da turnuvaya mağlubiyetle başlamıştı. Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın ikinci ayağında İtalyan derbisi nefesleri kesecek. Peki, Juventus İnter maçı hangi kanalda? Uluslararası Şampiyonlar Kupası Juventus İnter maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

JUVENTUS İNTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Juventus ile İnter maçı için geri sayım başladı. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki Juventus - İnter maçı 24 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30'da başalyacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İNTER'DE CONTE DÖNEMİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getirdi.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki yıldır takımı çalıştıran Luciano Spalletti'den boşalan teknik direktörlük görevine 49 yaşındaki Conte'nin getirildiği kaydedildi.

Inter ile üç yıllık sözleşme imzalayan Conte, 2011 yılından bu yana Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi çalıştırdı.

Juventus ile 3 Serie A, 2 de İtalya Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'de ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

INTER VE JUVENTUS ARASINDAKİ SON MAÇ

2018-2019 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde şampiyonluğu garantileyen Juventus'u ağırlayan Inter, 7. dakikada Radja Nainggolan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 62. dakikada beraberliği yakaladığı mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Juventus bu beraberliğin ardından puanını 88 yaparken, üçüncü sıradaki Inter 62 puana yükseldi.

RONALDO'DAN 600. GOL

Juventus'un sezon başında Real Madrid'den renklerine bağladığı 34 yaşındaki Ronaldo, kulüp kariyerinde 600 gole ulaştı.

Portekizli futbolcu, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118, Juventus'ta 27, Sporting Lizbon'da da 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon ligde 20 gole ulaşan Ronaldo, son 10 sezondur 20 ve üstü gol atma başarısını gösterdi.