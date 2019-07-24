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  • 24.07.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 13:31

Süper Lig başlangıç tarihi belli oldu! 2019-2020 başlayacak?

Süper Lig'de heyecan başlıyor. 2019-2020 sezonu için takıklar hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarıyla gündeme gelen takımlar şampiyonluk için hummalı çalışma sürdürüyorlar. Futbolseverler yeni sezonun başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, 2019-2020 başlayacak?

Süper Lig'de heyecan başlıyor

Süper Lig ne zaman başlayacak? Spor toto Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala takımların transfer çalışmaları taraftarlarını heyecanlandırdı. Yeni sezonun başlangıç tarihini merakla bekleyen futbolseverler, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyorlar. TFF tarafından yeni sezon takvimi duyuruldu. Peki, 2019-2020 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

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