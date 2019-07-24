Bugünkü
Takvim

Gözler Obi Mikel’e çevrildi

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızının 28 Temmuz’da İstanbul’da oalcağı belirlendi. Obi Mikel’in S.Prag maçına kadar hazır olması beknleiyor

Gözler Obi Mikel’e çevrildi
Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel'in takıma katılmasına az kaldı. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı öne sürüldü.

8 AĞUSTOS'A YETİŞECEK Mİ?
Yıldız oyuncunun Trabzon'da direkt olarak takımla çalışmalara başlamasının planlandığı ve 8 Ağustos'da oynanacak Sparta Prag maçına hazır olmasının beklendiği ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGözler Obi Mikel’e çevrildi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri