Gözler Obi Mikel’e çevrildi

Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel'in takıma katılmasına az kaldı. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı öne sürüldü.
8 AĞUSTOS'A YETİŞECEK Mİ?
Yıldız oyuncunun Trabzon'da direkt olarak takımla çalışmalara başlamasının planlandığı ve 8 Ağustos'da oynanacak Sparta Prag maçına hazır olmasının beklendiği ortaya çıktı.
8 AĞUSTOS'A YETİŞECEK Mİ?
Yıldız oyuncunun Trabzon'da direkt olarak takımla çalışmalara başlamasının planlandığı ve 8 Ağustos'da oynanacak Sparta Prag maçına hazır olmasının beklendiği ortaya çıktı.
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