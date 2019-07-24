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’dan yönetimine yeni istek: Bana 10 gün süre verin

Roma ile bağlarını bir türlü koparamayan , Sarı-Lacivertliler’den ek süre talep etti.

Bana 10 gün süre verin
Fenerbahçe'de adeta yılan hikayesine dönen Alexandar Kolarov i konusunda belirsizlik sürüyor... Yaklaşık 1 ay önce 'a gelip Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlayan Sırp yıldız henüz Roma ile bağlarını koparmayı başaramadı.

SORUN FONSECA
Alınan bilgilere göre Kolarov, sportif direktör Comolli'ye ulaşarak 10 gün daha süre talep etti. İtalyan basını ise teknik direktör Fonseca'nın Sırp yıldızı bırakmak istememesinden dolayı Roma'nın Fenerbahçe'den yüksek bonservis talep ettiğini belirtiyor. Eğer Kolarov 10 gün içinde Sarı-Lacivertliler'e imza atamazsa Bursasporlu Umut Meraş'ın transferini bitirmek için düğmeye basılacak.

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