Fenerbahçe'de adeta yılan hikayesine dönen Alexandar Kolarov transferi konusunda belirsizlik sürüyor... Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a gelip Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlayan Sırp yıldız henüz Roma ile bağlarını koparmayı başaramadı.
SORUN FONSECA
Alınan bilgilere göre Kolarov, sportif direktör Comolli'ye ulaşarak 10 gün daha süre talep etti. İtalyan basını ise teknik direktör Fonseca'nın Sırp yıldızı bırakmak istememesinden dolayı Roma'nın Fenerbahçe'den yüksek bonservis talep ettiğini belirtiyor. Eğer Kolarov 10 gün içinde Sarı-Lacivertliler'e imza atamazsa Bursasporlu Umut Meraş'ın transferini bitirmek için düğmeye basılacak.
SORUN FONSECA
Alınan bilgilere göre Kolarov, sportif direktör Comolli'ye ulaşarak 10 gün daha süre talep etti. İtalyan basını ise teknik direktör Fonseca'nın Sırp yıldızı bırakmak istememesinden dolayı Roma'nın Fenerbahçe'den yüksek bonservis talep ettiğini belirtiyor. Eğer Kolarov 10 gün içinde Sarı-Lacivertliler'e imza atamazsa Bursasporlu Umut Meraş'ın transferini bitirmek için düğmeye basılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.