Yeni Malatyaspor’da Chaaleli imzaya attı

Yeni Malatyaspor, Esperance takımında forma giyen 25 yaşındaki Tunuslu milli orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin diyoruz" dedi. Tunuslu oyuncu yeni takımında başarılı olacağının sözünü verdi.
- Spor
- 23.07.2019
- Gazete
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