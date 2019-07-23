Bugünkü
Takvim

’da Chaaleli imzaya attı

Yeni Malatyaspor’da Chaaleli imzaya attı
Yeni ​Malatyaspor, Esperance takımında forma giyen 25 yaşındaki Tunuslu milli orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp yaptığı açıklamada, "'umuza hoş geldin diyoruz" dedi. Tunuslu oyuncu yeni takımında başarılı olacağının sözünü verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni Malatyaspor’da Chaaleli imzaya attı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri