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Bekle bizi Avrupa! Devler Ligi ve ’ndeki rakiplerimiz belli oldu

’ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turunda V.Plzen-Olympiakos maçının galibiyle eşleşti... ’un ’ndeki arkibi oldu... ise Lublijana’yı geçerse Nom-Paadrstizan galibiyle eşleşecek.

Bekle bizi Avrupa
UEFA 'nde 3. eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi, (Çekya)- Olympiakos () maçının galibi oldu. Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. 'un 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Sparta Prag oldu.



Fırtına, ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. , UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija ile karşılaşacak. 3. ön eleme turuna kalması halinde rakibi Quay Nomads- Partizan eşleşmesinin galibi olacak. Malatya, Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.

İLK MAÇ SEYİRCİSİZ
Trabzon'un S.Prag ile deplasmanda yapacağı maç Çekya ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

SİLAHI EDIN VISCA
, Avrupa arenasında Boşnak yıldızı Edin Visca'ya çok güveniyor.



Yeni Malatyaspor ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

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