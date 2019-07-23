UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi, Viktoria Plzen (Çekya)- Olympiakos (Yunanistan) maçının galibi oldu. Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Sparta Prag oldu.
Fırtına, ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija ile karşılaşacak. 3. ön eleme turuna kalması halinde rakibi Quay Nomads- Partizan eşleşmesinin galibi olacak. Malatya, Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.
İLK MAÇ SEYİRCİSİZ
Trabzon'un S.Prag ile deplasmanda yapacağı maç Çekya ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
SİLAHI EDIN VISCA
Medipol Başakşehir, Avrupa arenasında Boşnak yıldızı Edin Visca'ya çok güveniyor.
Yeni Malatyaspor ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Fırtına, ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija ile karşılaşacak. 3. ön eleme turuna kalması halinde rakibi Quay Nomads- Partizan eşleşmesinin galibi olacak. Malatya, Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.
İLK MAÇ SEYİRCİSİZ
Trabzon'un S.Prag ile deplasmanda yapacağı maç Çekya ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
SİLAHI EDIN VISCA
Medipol Başakşehir, Avrupa arenasında Boşnak yıldızı Edin Visca'ya çok güveniyor.
Yeni Malatyaspor ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.
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