A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş TFF'nin Milli Takım merkezine dönüştürülen ve müze görüntüsü kazandırılan Levent'teki binasında basınla bir araya geldi. İstanbul'da maç oynanmasıyla ilgili olarak fikirlerini bildiren Güneş, "En doğudan başladık en batıya doğru gidiyoruz. Hedefimiz batıdan da en batıya gitmek. Andorra maçını Beşiktaş Park'ta, Arnavutluk maçını Şükrü Saracoğlu'nda İzlanda maçını Türk Telekom'da oynayarak Avrupa'ya gideceğiz. Bahane yok. Bu takım finallere mutlaka katılacak" ifadesini kullandı. Milli Takım'daki öğrencileri hakkında yorumlarda bulunan Güneş, "Yusuf Yazıcı çok yaratıcı bir oyuncu. Ama bu sene ne olacağını bilmiyoruz. Gitmeyip, sorunlu kalacaksa hem ona hem takıma yazık olur. Hasan Ali şu an Milli Takım'da alternatifsiz. Sol ayaklı bek ve stoperde sorun yaşıyorum. Oğuzhan da Beşiktaş'ta oynayamayacaksa, gitsin başka takımda oynasın. Emre ve Burak, Milli Takım'da çok katkı yaptı" ifadesini kullandı.
İSTANBUL KARARI RESMEN AÇIKLANDI
Türkıye'nin Andorra ile 7 Eylül'de oynayacağı maç Beşiktaş Park'ta oynanacak. Ayrıca 11 Ekim'deki Arnavutluk maçı Şükrü Saracoğlu, 14 Kasım'daki Andorra maçı T.Telekom'da yapılacak.
BURAK'A KEFİL OLMAM HATAYDI
Basın mensuplarını ağırlayan Güneş, Beşiktaş'a transfer olduğunda Burak'a kefil olduğunu söylediğini hatırlattı. Tecrübeli hoca, "Bu belki hataydı. Ancak kulüpten birinin bunu söylemesi gerekirdi" dedi.
İSTANBUL KARARI RESMEN AÇIKLANDI
Türkıye'nin Andorra ile 7 Eylül'de oynayacağı maç Beşiktaş Park'ta oynanacak. Ayrıca 11 Ekim'deki Arnavutluk maçı Şükrü Saracoğlu, 14 Kasım'daki Andorra maçı T.Telekom'da yapılacak.
BURAK'A KEFİL OLMAM HATAYDI
Basın mensuplarını ağırlayan Güneş, Beşiktaş'a transfer olduğunda Burak'a kefil olduğunu söylediğini hatırlattı. Tecrübeli hoca, "Bu belki hataydı. Ancak kulüpten birinin bunu söylemesi gerekirdi" dedi.
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