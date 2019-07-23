Süper Lig'in son şampiyon Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya'da kamp yapan Galatasaray hazırlık maçlarına da devam ediyor. Şimdi taraftarlar Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Augsburg maçıyla ilgili merak edilen detaylar...

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak Augsburg Galatasaray mücadelesi 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.