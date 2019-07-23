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  • 23.07.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 21:37

maçı ne zaman, saat kaçta? GS Augsburg maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Almanya'nın FC Augsburg takımıyla hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Taraftarlar şimdi maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Augsburg maçına dair detaylar...

Galatasaray Augsburg maçı ne zaman?

Süper Lig'in son şampiyon Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya'da kamp yapan Galatasaray hazırlık maçlarına da devam ediyor. Şimdi taraftarlar Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Augsburg maçıyla ilgili merak edilen detaylar...

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak Augsburg Galatasaray mücadelesi 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

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