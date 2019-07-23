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  • 23.07.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 13:47

Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

'den tarihi karar... Kulübün kuruluşundan bu yana Medipol Başakşehir forması giyen defans oyuncusu Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı.

Başakşehir'den tarihi karar! Bir dönem kapandı

, kulübün kuruluşundan bu yana takımda yer alan defans oyuncusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlıktan dolayı geçen sezon resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

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