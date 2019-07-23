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  • 23.07.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 13:14

yeni takımı 'nin kulüp binasında görüntülendi!

19 yaşında genç oyuncu 'ın 'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bu transfer sonrası Eljif Elmas yeni takımı Napoli'nin kulüp binasından görüntülendi.

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