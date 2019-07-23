Fenerbahçe 19 yaşında genç oyuncu Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bu transfer sonrası Eljif Elmas yeni takımı Napoli'nin kulüp binasından görüntülendi. Fenerbahçe, Makedon yıldız Eljif Elmas'ın 16 milyon euro + 1.5 milyon euroya Napol'iye transfer olduğunu açıklamıştı. ELJIF ELMAS KULÜP BİNASINDA Bu gelişmelerin ardından Elmas, İtalya'ya gitti. Genç orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
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