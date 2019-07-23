Bugünkü
Takvim

Galatasaray'da Wanyama bombası! ’a kiralama teklifi yapılacak...

Galatasaray, 28 yaşındaki Kenyalı yıldız Victor Wanyama için ’a kiralama teklifi yapacak. Bu futbolcuyu ’in çok istediği öne sürüldü.

Wanyama bombası
Galatasaray'dan ​Wanyama atağı... Ön libero arayışlarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar rotayı Tottenham'da oynayan Kenyalı yıldız Victor Wanyama'ya çevirdi. Bu oyuncuyu 'in çok istediği öğrenildi.

TERİM İSTEKTE BULUNDU
Terim'in Wanyama'yı çok beğendiği ve bu futbolcunun edilmesi için yönetimden istekte bulunduğu ortaya çıktı. Bu konuda önemli adımların atılması bekleniyor.



KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Tottenham'da 3 sezondur forma giyen ve geçtiğimiz sezon 22 resmi karşılaşmada oynayan Kenyalı oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.

SATIN ALMA OPSİYONU
Yönetimin bu oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle yapacağı görüşmede Wanyama'nın satın alma opsiyonunu da masaya yatırması bekleniyor.



6 SEZONDUR İNGİLTERE'DE
'ye geldiğinde önce 3 sezon Southampton'da oynayan Kenyalı futbolcu ardından transfer olduğu 'da da 3 başarılı sezonu geride bıraktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Wanyama bombası! Tottenham’a kiralama teklifi yapılacak...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri