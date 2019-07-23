Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe bu kapsamda hazırlık maçlarında rakipleriyle karşılaşmaya da devame diyor. Fenerbahçe Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. Şimdi taraftar merakla Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Hertha Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hertha Berlin ​hazırlık karşılaşması 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak.