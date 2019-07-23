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  • 23.07.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:27

'ın eski yıldızı 'nun yeni takımı belli oldu

'ın 2016 yılında Barcelona'dan transfer ettiği , Brezilya ekibi ile anlaştı. Brezilya ekibi transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki sol bek oyuncusu , Brezilya ekibi ile 2020 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Brezilyalı sol beki Temmuz 2016 yılında Barcelona'dan 2,3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlılarda 3 sezon geçiren 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon sözleşmesi sona ermiş ve siyah beyazlılar mukavelesini yenilememişti.

Beşiktaş'ın Adriano ile yeni bir sözleşme yapma ihtimalleri konuşulurken, Brezilyalı yıldız ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense ile anlaşma sağladı. Brezilya ekibi Adriano ile 2020 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

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