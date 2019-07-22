UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. 2018-2019 Süper Lig sezonunu 4'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü turdan katılan Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Trabzonspor 3. ön eleme turundaki rakiplerini elerse Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Trabzonspor-Sparta Prag maçı ile ilgili detaylar...

TRABZONSPOR - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçı deplasmanda oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 8 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşmanınsaati ve yayın bilgileri henüz belli olmadı.

İkinci maç ise Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Sparta Prag rövanş maçı ise 15 Ağustos'ta oynanacak.