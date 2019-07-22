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  • 22.07.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 18:48

Son dakika: açıkladı: Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları 'da

Türkiye Futbol Federasyonu; Türkiye A 'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda iç sahada oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının hangi statta oynanacağını duyurdu.

TFF resmen duyurdu! İstanbul'da oynanacak

A 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçlar 'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele Vodafone Park ev sahipliğinde yapılacak.

Ay-yıldızlıların Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Ülker Stadı'nda oynanacak.

Millilerin İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.

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