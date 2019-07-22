Fenerbahçe - Wolfsburg maçı saat kaçta başlayacak? Transfer haberleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya Bundesliga'da mücadele eden Wolfsburg takımı ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Wolfsburg hazırlık maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Wolfsburg maçı ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Wolfsburg ile yapacağı hazırlık maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe-Wolfsburg maçı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.