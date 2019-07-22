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  • 22.07.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 14:08

Son dakika haberi: 'ın Elemeleri'nde rakipleri belli oldu

'ın rakipleri belli oldu... 2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek.

12 Dev Adam'ın EuroBasket rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

Hırvatistan

TÜRKİYE

Hollanda

İsveç

POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

Potanın Perileri ise 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinde, Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile eşleşti​.

Ayrıntılar geliyor...

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