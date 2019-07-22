A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

Hırvatistan

TÜRKİYE

Hollanda

İsveç

POTANIN PERİLERİ'NİN RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

Potanın Perileri ise 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinde, Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile eşleşti​.

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